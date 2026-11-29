संवाद सूत्र, कबरई। जिले के कस्बा कबरई में दूसरी शादी और भरण-पोषण को लेकर चल रहा विवाद थाने में हुए अनोखे समझौते के बाद समाप्त हो गया। दोनों पक्षों में करीब छह माह से विवाद चल रहा था। पति ने पहली पत्नी को अलग किराए के मकान में रखने, बच्चों का खर्च उठाने और सप्ताह में तीन दिन साथ रहने की सहमति दी है।

यह अनोखा समझौता चर्चा का विषय बना हुआ है। कस्बा कबरई के मुहल्ला विवेकनगर निवासी अर्शी ने पति फिरोज पर दूसरी शादी करने और भरण पोषण से मुकरने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी। उसके पिता अजीज अहमद ने आरोप लगाया था कि बेटी व बच्चों को साथ रखने के एवज में पति फिरोज 20 लाख रुपयों की मांग कर रहा है। आरोप है कि फिरोज ने दूसरी शादी जबलपुर निवासी महिला से की थी।