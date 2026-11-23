जागरण संवाददाता, महोबा। खाद न मिलने से परेशान सैकड़ों किसानों ने श्रीनगर कस्बे के थाने के पास कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। कुछ ही देर में सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी लाइनें लग गईं।

किसानों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया और करीब आधा घंटे बाद यातायात सामान्य हुआ। उधर कुलपहाड़ व महोबकंठ समितियों में भी खाद के लिए मारामारी रही।

श्रीनगर के किसान अखिलेश व राकेश ने बताया कि खेतों की बोआई का समय चल रहा है। पिछले एक सप्ताह से खाद वितरण केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मायूस लौटना पड़ रहा है। सोमवार सुबह किसान रोज की तरह केंद्र पहुंचे, जहां खाद न मिलने से आक्रोशित होकर हाईवे में थाने के सामने जाम लगा दिया।

प्रदर्शन करते हुए कस्बे के बस स्टैंड पहुंच गए और नारेबाजी की। जाम में कई राहगीर और वाहन फंस गए। एसआई संदीप विमल व प्रशांत दीक्षित मौके पर पहुंची शीघ्र खाद दिलाने का आश्वासन देकर यातायात सामान्य कराया। उधर कुलपहाड़ साधन सहकारी समिति व जैतपुर सहकारी संघ में पांच-पांच सौ बोरी खाद के लिए तीन हजार किसान मौजूद रहे।