महोबा से मप्र ले जा रही अवैध पटाखों की पकड़ी खेप, 36.94 क्विंटल पटाखे बरामद, 4 गिरफ्तार, दो ट्रैक्टर और डीसीएम जब्त

जागरण संवाददाता, महोबा। त्योहारों के पहले पुलिस ने अवैध पटाखों की खेप बरामद की है। महोबकंठ थाना पुलिस ने उमरई मोड़ के पास से मध्य प्रदेश ले जाई जा रही 36.94 क्विंटल अवैध आतिशबाजी बरामद कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। लाइसेंसी आतिशबाज ने निर्धारित क्षमता से अधिक पटाखे बनाकर रखे थे, जिसे दो ट्रैक्टर और एक डीसीएम से ले जाया जा रहा था। वाहनों को सीज कर पुलिस ने आरोपितों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा है।

गुरुवार की रात्रि सूचना पर पुलिस ने उमरई मोड़ के पास दबिश दी। यहां से मप्र की ओर जा रहे वाहनों को पकड़ा। तलाशी लेने पर 189 गत्ता माचिस पटाखा (2611.98 किग्रा) और 50 गत्ता सुतली बम (1082.90 किग्रा) बरामद हुए। परिवहन में प्रयुक्त दो ट्रैक्टर और एक डीसीएम भी जब्त की गई।