महोबा में मां की बेरहमी से हत्या, बेटे ने कुल्हाड़ी से कई वार कर मार डाला

जागरण संवाददाता, महोबा। थाना कुलपहाड़ के ग्राम रावतपुरा में बेटे ने मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। दिवंगत 58 वर्षीय नूरा पत्नी सुगर सिंह बुधवार की शाम करीब पांच बजे दरवाजे के पास खड़ी थी तभी पुत्र मोहन उर्फ कल्लू आया। किसी बात को लेकर विवाद व कहासुनी के बाद उसने मां से मारपीट की और सिर व शरीर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई।

ग्रामीणों के मुताबिक आरोपित शराब व जुआ का आदी है। वारदात के बाद वह फरार हो गया। सूचना पर कुलपहाड़ पुलिस व फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार ने बताया कि कारणों की जांच की जा रही है।