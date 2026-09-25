यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: चरखारी के मां-बेटे की मौत की पुष्टि, परिवार में मातम

जागरण संवाददाता, महोबा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात स्लीपर बस में आग लगने की घटना में चरखारी कस्बा के छैलबिहारी मुहल्ला निवासी भाजपा जिला कोषाध्यक्ष नीरज गुप्ता की पत्नी 50 वर्षीय सुनीता और 25 वर्षीय पुत्र शशांक की मौत हो गई।

गुरुवार दिनभर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन शुक्रवार सुबह फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद मौत की पुष्टि हुई। खबर मिलते ही स्वजन बदहवास हो गए और घर पर लोगों की भीड़ जुट गई है। व्यापारी नीरज गुप्ता कस्बे में मेडिकल स्टोर चलाते हैं।