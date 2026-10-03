2.5 करोड़ के सोने के साथ पकड़ी गई महिला 5 दिन की रिमांड पर, भैरहवा कस्टम खोलेगा राज

संवादसूत्र, भैरहवा (नेपाल)। भारत से नेपाल प्रवेश के दौरान एक किलो शुद्ध सोने के आभूषणों के साथ पकड़ी गई महिला को रुपंदेही जिला अदालत ने पांच दिन की रिमांड पर भैरहवा भंसार कार्यालय के जिम्मे सौंप दिया है। गुरुवार को अदालत के आदेश के बाद भंसार कार्यालय ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

बरामद सोने और आभूषणों के स्रोत, स्वामित्व, भारत से नेपाल लाने की प्रक्रिया और इसके उद्देश्य समेत विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। भंसार कार्यालय के सूचना अधिकारी उद्धव ढुंगाना के अनुसार महिला को जिला प्रहरी कार्यालय रुपंदेही की हिरासत में रखा गया है।

जांच के दौरान महिला से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि, पूछताछ में महिला ने क्या बयान दिया है, इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

रुपंदेही के सिद्धार्थनगर नगरपालिका-1 स्थित शांतिगेट चेकप्वाइंट पर बुधवार रात सुरक्षा जांच के दौरान काठमांडू महानगरपालिका-19 निवासी 46 वर्षीय इला पटे को पकड़ा गया था। तलाशी में उसके पास से दो किलो 605 ग्राम वजन के सोने के आभूषण बरामद हुए थे।