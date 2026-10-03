महराजगंज में खेलते-खेलते पानी भरे गड्ढे में गिरी तीन साल की बच्ची, मौत

संवादसूत्र, गांगी बाजार, (महराजगंज)। खेलते समय पानी से भरे गड्ढे के पास पहुंची तीन वर्षीय बच्ची की डूबने से मृत्यु हो गई। खिलौना निकालने के प्रयास में बच्ची गड्ढे में गिर गई। तलाश के दौरान ग्रामीणों ने उसका शव बरामद किया। घटना के बाद स्वजन में मातम छा गया।

स्वजन ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव को नदी में प्रवाहित कर दिया। पनियरा थाना क्षेत्र के नरकटहा के छोटका टोला निवासी दिलीप निषाद की तीन वर्षीय पुत्री प्रीति शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे घर के दरवाजे पर खेल रही थी। उसकी मां भी उस समय पास में मौजूद थी। कुछ देर बाद वह किसी काम से घर के अंदर चली गईं।

इसी दौरान खेलते-खेलते प्रीति घर के बगल स्थित पानी से भरे गड्ढे के पास पहुंच गई। खेलते समय उसके हाथ से खिलौना गड्ढे में गिर गया। उसे निकालने के प्रयास में वह भी पानी में जा गिरी। कुछ देर बाद मां बाहर आईं तो प्रीति वहां नहीं मिली।