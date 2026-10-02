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पीएम सूर्यघर योजना: महराजगंज में रूफटॉप सोलर के लिए लगेगा तीन दिवसीय शिविर, हर शंका का होगा समाधान

By Sachidanand Mishra Edited By: Vivek Shukla
Published: Fri, 02 Oct 2026 01:05 PM (IST)

महराजगंज में 5 से 7 अक्टूबर तक पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए तीन दिवसीय सेवा सेतु शिविर लगेगा। ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए लगेगा शिविर।

  2. रूफटॉप सोलर पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया की मिलेगी जानकारी।

  3. महराजगंज में यूपीनेडा और डिस्काम द्वारा आयोजित होगा अभियान।

जागरण संवाददाता, महराजगंज। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में तीन दिवसीय जन-जन तक सौर ऊर्जा, हर घर में उजाला सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा।

पांच से सात अक्टूबर 2026 तक विकास भवन परिसर में लगने वाले शिविर में लोगों को योजना की जानकारी देने के साथ ही उन्हें रूफटॉप सोलर लगवाने के लिए पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन दिया जाएगा।

यूपीनेडा एवं डिस्काम की ओर से आयोजित इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के लाभों से अवगत कराया जाएगा। स्थानीय प्रशासनिक चैनलों, डिजिटल माध्यमों और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता के जरिए अधिक से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ने का प्रयास होगा।

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शिविर में पहुंचकर लोग सौर ऊर्जा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के साथ योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। यूपीनेडा के परियोजना प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि शिविर का उद्देश्य योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

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