महराजगंज कोर्ट में तारीख पर गई विवाहिता से मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, महराजगंज। परिवार न्यायालय में चल रहे भरण-पोषण के मुकदमे की तारीख देखने पहुंची विवाहिता के साथ कचहरी परिसर में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में दो युवक दो महिलाओं के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक बुजुर्ग भी एक युवक पर हाथ उठाते नजर आ रहे हैं। मामले में पीड़िता ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर मारपीट और गला दबाकर जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया है।

पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के समरधीरा चौराहा निवासी प्रिया का विवाह बृजमनगंज थाना क्षेत्र के कोईलाडाड़ निवासी युवक से हुआ है। पीड़िता के अनुसार दहेज उत्पीड़न को लेकर उसने 29 जनवरी को अपने ही पति और ससुराल पक्ष के कुल पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही परिवार न्यायालय महराजगंज में भरण-पोषण का वाद भी चल रहा है।

पीड़िता के अनुसार, गुरुवार को उसी मुकदमे की तारीख थी। विवाहिता के पिता की गवाही होनी थी। दोपहर करीब दो बजे वह अपनी बहन और पिता के साथ कोर्ट रूम से निकलकर भूतल के हाल में पहुंची। आरोप है कि इसी दौरान पीछे से तीन लोग वहां पहुंचे और एकराय होकर उसके साथ मारपीट करने लगे।