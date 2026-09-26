गोरखपुर-महराजगंज रूट पर चलेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, 28 सितंबर से मिलेगी सस्ती और आरामदायक सवारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महराजगंज तक आवागमन करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 28 सितंबर से गोरखपुर से महराजगंज के बीच भी सुविधा संपन्न डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस चलने लगेगी। शुक्रवार को गोरखपुर से महराजगंज के बीच बस का ट्रायल सफल रहा। गोरखपुर से कसया मार्ग पर पहले से एक इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस चल रही है।

गोरखपुर डिपो के बाड़े में तीन डबल डेकर बसें शामिल हो गई हैं। सुविधा संपन्न इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसों के चलने से अधिक संख्या में लोग यात्रा कर सकेंगे। कम खर्चे में आमजन का आवागमन आसान होने के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।