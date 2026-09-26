जागरण एजेंडा: गोरखपुर में लाखों खर्च कर बनाया डिवाइडर, जलभराव पर 16 जगह तोड़कर निकाला पानी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। देवरिया बाइपास तिराहा से ट्रांसपोर्ट नगर तक यातायात सुचारु करने के लिए बनाए गए सिक्सलेन फ्लाइओवर के नीचे लाखों रुपये खर्च कर लगाए गए डिवाइडर की खामियां तीन दिन की बारिश में सामने आ गईं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से फ्लाइओवर से गिरने वाला पानी डिवाइडर के बीच जमा हो गया।

पानी निकालने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को डिवाइडर को 16 स्थानों पर तोड़ना पड़ा। इससे सड़क पर मलबा और कचरा फैल गया है। कट वाले स्थानों पर पीचिंग नहीं होने से कीचड़ और दलदल की स्थिति बन गई है, जिससे बाइक सवारों को परेशानी हो रही है।

देवरिया बाइपास तिराहा से ट्रांसपोर्ट नगर तक लगने वाले जाम को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने सिक्सलेन फ्लाइओवर का निर्माण कराया। 2.6 किलोमीटर लंबे फ्लाइओवर के निर्माण पर करीब 429.49 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके निर्माण का उद्देश्य बाहर जाने वाले वाहनों को फ्लाइओवर से निकालना और नीचे के मार्ग पर यातायात को सुचारु करना था।

फ्लाइओवर के लोकार्पण के बाद पीडब्ल्यूडी ने देवरिया बाइपास मार्ग से ट्रांसपोर्ट नगर तक घनी आबादी वाले पूरे मार्ग पर डिवाइडर लगा दिया। इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि फ्लाइओवर से यातायात सुगम होने की उम्मीद थी, लेकिन डिवाइडर के कारण स्थानीय आवागमन में दिक्कत बढ़ गई है।