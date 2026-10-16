महराजगंज जेल से अमेरिकी नागरिक ट्रेविस फेलेन रिहा, अब निर्वासन की प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पर्यटक वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के मामले में सजा काट रहे अमेरिकी नागरिक ट्रेविस एन्थोनी फेलेन गुरुवार को जिला कारागार से रिहा हो गया। सजा पूरी होने के बाद उसे जिला प्रशासन की ओर से पुलिस लाइन में ठहराया गया है। अब नियमानुसार उसके निर्वासन की कार्रवाई की जाएगी।

ट्रेविस को 30 मई 2026 को महराजगंज-फरेंदा मार्ग पर छतरी पुल के पास से पकड़ा गया था।

वह नेपाल जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन रास्ते को लेकर भ्रमित होने के कारण छतरी पुल के पास उतर गया था। तलाशी के दौरान उसके पास से अमेरिकी पासपोर्ट, पहचान पत्र और ई-टूरिस्ट वीजा से संबंधित दस्तावेज मिले थे।