महराजगंज में ले. कर्नल मिथुन मिश्रा का कैडेट्स को संदेश, 'सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत से हासिल होगा लक्ष्य'

संवाद सूत्र, सिसवा बाजार, (महराजगंज)। 102 यूपी बटालियन की ओर से परमहंस पाल महाविद्यालय गुरली में आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविर के पांचवें दिन कैडेट्स को सैन्य अनुशासन, नेविगेशन और हथियार संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मिथुन मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित शिविर में कैडेट्स ने राष्ट्रसेवा की भावना मजबूत करने के साथ यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया।

प्रशिक्षण के साथ वॉलीबाल मैच का भी आयोजन हुआ। दिन की शुरुआत सुबह की ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण से हुई। कैडेट्स ने मार्चिंग, सावधान और विश्राम जैसी गतिविधियों का अभ्यास किया। इसके माध्यम से शारीरिक चुस्ती, एकाग्रता, आदेशों के पालन और सामूहिक तालमेल को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

प्रशिक्षण सत्र में 7.62 एमएम एसएलआर से संबंधित जानकारी देने के साथ मानचित्र के आधार पर दिशा और स्थान की पहचान करने तथा नेविगेशन की बुनियादी अवधारणाओं को समझाया गया। इसका उद्देश्य कैडेट्स में व्यावहारिक ज्ञान और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना रहा।