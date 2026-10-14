महराजगंज के निचलौल में पहाड़ों के बीच विराजेंगी मां वैष्णो देवी, गुफा में होंगे दिव्य दर्शन

जागरण संवाददाता, निचलौल। नवरात्र के पावन पर्व पर नगर पंचायत निचलौल के श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी की यात्रा का अद्भुत अनुभव मिलेगा। नगर के वार्ड नंबर एक जिगनहवा में श्री बड़ी काली मां यूथ सेवा समिति की ओर से पहाड़ों और गुफाओं के बीच मां वैष्णो देवी के भव्य दर्शन की तैयारी की जा रही है।

बांस, पटरी और प्लाईवुड से तैयार हो रही इस गुफा में श्रद्धालु पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए बाणगंगा, अर्धकुमारी, मां वैष्णो देवी की पिंडी और बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही मां काली और बजरंगबली के दर्शन का भी अवसर मिलेगा।

समिति की ओर से गुफा निर्माण का कार्य करीब एक महीने से लगातार कराया जा रहा है। इसके लिए लगभग दो हजार बांस, 15 सौ पटरी और करीब पांच सौ प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस गुफा को बनाने में करीब आठ लाख रुपए का खर्च आ रहा है ऊंचे पहाड़ों के स्वरूप में तैयार किए जा रहे रास्तों से होकर श्रद्धालु माता के दरबार तक पहुंचेंगे।

समिति के सदस्य इसे अंतिम रूप देने में दिन-रात जुटे हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालुओं को पहाड़ी यात्रा जैसा अनुभव मिलेगा। रास्ते में सबसे पहले बाणगंगा के दर्शन होंगे। इसके बाद ऊंचाई पर अर्धकुमारी की मूर्ति स्थापित की गई है। आगे बढ़ने पर श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की पिंडी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।