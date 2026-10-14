महराजगंज में 15 अक्टूबर को रिहा होगा अमेरिकी नागरिक, निर्वासन करने की होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पर्यटक वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के मामले में सजा काट रहा अमेरिकी नागरिक ट्रेविस एन्थोनी फेलेन 15 अक्टूबर को जेल से रिहा होगा। रिहाई के बाद जिला प्रशासन की ओर से उसे उसके देश अमेरिका भेजने (डिपोर्ट) की कार्रवाई की जाएगी।

ट्रेविस एन्थोनी फेलेन को 30 मई 2026 को महराजगंज-फरेंदा मार्ग पर छतरी पुल के पास से पकड़ा गया था। वह नेपाल जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन रास्ते को लेकर भ्रमित होने के कारण छतरी पुल के पास उतर गया था। उसके पास से अमेरिकी पासपोर्ट, पहचान पत्र और ई-टूरिस्ट वीजा से संबंधित दस्तावेज मिले थे।