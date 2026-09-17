महराजगंज में घर के आंगन में पत्नी का अंतिम संस्कार, कबीर पंथ की परंपरा पर अड़ा पति; मचा बवाल

जागरण संवाददाता, नौतनवा, (महराजगंज)। पति ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसके शव को घर के आंगन में दफना दिया, जिससे गांव में असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जताते हुए पुलिस को सूचना दी। पति ने कबीर पंथ की धार्मिक मान्यता का हवाला देते हुए अपनी जमीन पर ऐसा करने की बात कही है।

प्यारे ज्ञान दास पिछले छह वर्षों से सोनौली थाना क्षेत्र के हरदीडाली में पत्नी 50 वर्षीय कलावती और बच्चों के साथ रह रहे हैं। मंगलवार दोपहर को कलावती की अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। पति ने बताया कि वे कबीर पंथ की संत परंपरा का पालन करते हैं,जिसके अनुसार उन्होंने पत्नी का शव अपनी खरीदी हुई भूमि में दफनाया है।

ग्रामीणों की आपत्ति के बाद गांव के प्रशासक गोपाल नारायण चौधरी मौके पर पहुंचे और शव को आबादी से अलग स्थान पर दफनाने के लिए समझाया, लेकिन पति अपनी बात पर अड़े रहे। सोनौली पुलिस भी मौके पर पहुंची। हरदीडाली के पूर्व प्रधान कृष्ण कुमार ने बताया कि आंगन में शव दफनाने से ग्रामीणों में भय व्याप्त है।