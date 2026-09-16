कानूनी पेंच में सियासी जमीन तलाश रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, दो टैग बनी बाधा

विश्वदीपक त्रिपाठी, महराजगंज। फरेंदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने महराजगंज की सियासत में फिर हलचल बढ़ा दी है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 19 साल बाद जेल से रिहाई के बाद वह खुद के साथ बेटे अमनमणि के लिए प्रचार में जुटे हैं। क्षेत्र में लगातार सक्रियता के बीच 10 सितंबर को गोरखपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व यूपी के सह प्रभारी अभिषेक दत्त से उनकी मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को हवा दे दी।

इधर, जनता असमंजस में है कि अमरमणि चुनाव कैसे लड़ेंगे? उनकी राह में सबसे बड़ा पेंच कानूनी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा पाए व्यक्ति पर रिहाई के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने की रोक रहती है। अमरमणि की सजा 24 अगस्त 2023 को माफ हुई थी। ऐसे में 2029 तक की अयोग्यता का सवाल सामने है।

इससे राहत के लिए उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना होगा। दूसरी ओर, बस्ती के राहुल अपहरण कांड में भगोड़ा घोषित होने से कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नौतनवा स्थित उनका आवास सील है और बस्ती कोतवाली पुलिस कागजों में उनकी तलाश कर रही है। छह सितंबर 2001 में जयपुरवा रोडवेज तिराहे से सुबह पौने आठ बजे धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र राहुल का स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया गया था। बाद में एसटीएफ ने उसे पूर्व मंत्री के आवास से बरामद कर लिया था।