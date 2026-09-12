अमरमणि त्रिपाठी के राहुल अपहरण मामले में नहीं हुआ बयान, 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

विधि संवाददाता, बस्ती। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने राहुल अपहरण कांड के मामले में शुक्रवार को कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। अगली तिथि 18 सितंबर तय की गई है।

पिछली कई तारीखों पर गवाह नहीं आये थे तो न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया था। चौदहवें गवाह के रूप में योगेंद्र का बयान बीस जुलाई को अंकित किया गया था।

उसके जिरह क़ी तारीख 28 जुलाई नियत तिथि क़ी गयी थी । उसी तारीख को वीडियो कंन्फ्रेंसिंग से गवाह का जिरह बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा किया गया। जिरह समाप्त नहीं हुआ है। अगली तारीख को गवाह का जिरह दर्ज करने के लिए 18 सितंबर तारीख तय है।