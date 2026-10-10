सोनौली बॉर्डर पर ट्रकों की कतार घटकर हुई तीन किमी, 702 मालवाहक वाहन भेजे गए नेपाल

संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल सीमा के सोनौली सीमा पर मालवाहक वाहनों की निकासी तेज होने से जाम की समस्या में काफी राहत मिली है। शुक्रवार रात एक बजे तक भंसार खुला रहने के दौरान 702 मालवाहक वाहन नेपाल भेजे गए। इससे ट्रकों की कतार घटकर करीब तीन किलोमीटर रह गई। कई दिनों से जाम में फंसे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है।

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई मार्गों के प्रभावित होने से सोनौली सीमा पर पिछले कई दिनों से मालवाहक वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। इसके चलते चालकों को नेपाल में प्रवेश के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा था।

वहीं, 11 अक्टूबर से काठमांडू मार्ग पर बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक के चलते बुकिंग बंद होने से सीमा पर ट्रकों की आमद में भी कमी आई है। सीमा पर अब करीब तीन किलोमीटर तक मालवाहक वाहन कतार में खड़े हैं।