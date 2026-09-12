सोनौली सीमा पर कम हुआ मालवाहकों का दबाव, चीन का सामान भी पहुंच रहा नेपाल

संवाद सूत्र (सोनौली) महरागंज। भारत-नेपाल सीमा पर मालवाहकों का दबाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। नेपाल में आई बाढ़ के कारण सामान से लदे वाहनों को आगे जाने से रोक दिया गया था, जिससे सोनौली सीमा पर वाहनों की 13 किमी लंबी कतार लग गई थी। अब नई व्यवस्था के तहत जहां तक मार्ग चालू है, वहां तक सामान लदे वाहनों को जाने दिया जा रहा है।

उसके बाद छोटे वाहनों से सामान को गंतव्य स्थान के लिए ले जाया जा रहा है। बुधवार को भैरहवा भंसार कार्यालय को रात एक बजे तक खोलकर 516 वाहनों की निकासी कराई गई थी। गुरुवार को 357 और शुक्रवार को 315 मालवाहक नेपाल रवाना हुए। लगातार निकासी से सोनौली सीमा पर वाहनों की कतार अब घटकर लगभग छह किलोमीटर रह गई है।

नेपाल के रसुवा सीमा क्षेत्र में आई त्रासदी के बाद चीन से सीधे नेपाल जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके चलते सीटीडी (कस्टम ट्रांजिट दस्तावेज) से जुड़े सामान का रास्ता बदल गया है। अब रसुवा सीमा से सीधे नेपाल जाने के बजाय चीन का सामान भारत के कोलकाता पोर्ट पहुंच रहा है। वहां से सीटीडी प्रक्रिया के तहत मालवाहक सोनौली सीमा के रास्ते नेपाल भेजे जा रहे हैं।