दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन का भारत-नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट, सोनौली सीमा पर सघन चेकिंग; डॉग स्क्वायड और CCTV से पैनी नजर

संवाद सूत्र, सोनौली। दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और अति विशिष्ट मेहमानों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा का व्यापक घेरा तैयार किया गया है। इसका असर अब भारत-नेपाल कि सोनौली सीमा पर भी दिखाई देने लगा है।

सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाते हुए नेपाल से भारत आने वाले लोगों की सघन जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही लोगों को भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। सोनौली सीमा पर यात्रियों के सामान की डाग स्क्वायड से जांच कराई जा रही है।