5 साल पहले जिसका कर दिया था अंतिम संस्कार, वो जिंदा लौटी घर! इसरावती नहीं तो फिर किसकी जली थी चिता?

जागरण संवाददाता (नौतनवा) महराजगंज। जिस दिव्यांग महिला इसरावती को मरा मानकर स्वजन अंतिम संस्कार कर दिए थे, उसके पांच वर्ष बाद जिंदा लौटने का मामला अब चर्चा का विषय बना है। अब इसरावती के अचानक सामने आने से पूरा मामला उलझ गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इसरावती जीवित थी तो पूर्व में जिस महिला के शव का अंतिम संस्कार किया गया, वह कौन थी?

सोनौली कोतवाली क्षेत्र के कैथवलिया उर्फ बरगदही गांव के मल्लाह टोला निवासी इसरावती मानसिक रूप से दिव्यांग है। स्वजन के अनुसार पांच वर्ष पहले वह घर से लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसी दौरान स्वजन को जानकारी मिली कि कोल्हुई थाना क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसे पहचान के लिए महराजगंज के मर्चरी हाउस में रखा गया है।