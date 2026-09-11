बांदा में गर्लफ्रेंड से शादी की जिद में पुल पर चढ़ा युवक, नीचे उतारने गई पुलिस टीमों के नाक में किया दम

जागरण संवाददाता, बांदा। प्रेमिका से शादी की जिद में शुक्रवार सुबह छह बजे एक युवक के केन नदी पर बन रहे रेलवे पुल पर चढ़कर बैठ जाने से करीब दो घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। युवक प्रेमिका को मौके पर बुलाने और उससे शादी कराने की मांग पर अड़ा रहा। उसके नहीं आने पर पुल से कूदने की धमकी दी।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे समझाने का प्रयास करती रही। युवक के कूदने की आशंका को देखते हुए पुल के नीचे गोताखोर और नाविक तैनात किए गए। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रेमिका को मौके पर बुलाया। उसके पहुंचते ही युवक नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया। पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारकर स्वजन के सुपुर्द कर दिया।



मामला मटौंध थाना क्षेत्र में केन नदी पर रेलवे का पुल है। शहर के चमरौडी निवासी विकास शर्मा शुक्रवार सुबह करीब छह बजे रेलवे पुल पर चढ़ गया। उसके पुल पर बैठने और कूदने की धमकी देने की जानकारी होते ही आसपास के लोग भी मौके पर जुटने लगे।