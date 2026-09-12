नेपाली नागरिकों को कैसीनो में जुआ खिलाना पड़ा भारी, पुलिस की रेड में भारतीय मैनेजर समेत 6 गिरफ्तार

संवादसूत्र, सोनौली। नेपाल के भैरहवा स्थित कलिंगा कैसीनो में नेपाली नागरिकों को कथित रूप से प्रवेश देकर जुआ खेलाने के मामले में लुंबिनी प्रांतीय पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कैसीनो में छापेमारी कर एक भारतीय नागरिक समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए लोगों में कैसीनो का मैनेजर भी शामिल है। लुंबिनी प्रांतीय पुलिस कार्यालय से गठित विशेष टीम ने गुरुवार की शाम सिद्धार्थनगर नगरपालिका-10 स्थित कलिंगा कैसीनो में छापेमारी की। कैसीनो में नेपाली नागरिकों के प्रवेश और जुआ खेलने को लेकर निर्धारित नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। इसी सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। लुंबिनी प्रांतीय पुलिस कार्यालय के डीआइजी भूपेंद्र खत्री के अनुसार, कार्रवाई के दौरान कैसीनो के प्रबंधन से जुड़े लोगों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नेपाली नागरिकों में म्यागदी के बेनी नगर पालिका-7 निवासी नारायण घरती, पोखरा निवासी रोशन केसी, सुदीप आचार्य, बुटवल निवासी रामू श्रेष्ठ और चंद्र नारायण श्रेष्ठ शामिल हैं।