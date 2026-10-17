नेपाल के रास्ते दुबई भागने की फिराक में श्रद्धा दुबे, सुराग जुटाने में लगी SOG टीम

जागरण संवाददाता (सोनौली) महराजगंज। लखनऊ के रेस्तरां संचालक शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपित 25 हजार रुपये की इनामी श्रद्धा दुबे के नेपाल भागने की आशंका के बीच लखनऊ क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम ने सीमावर्ती क्षेत्र में जांच तेज कर दी है। शुक्रवार को टीम ने सोनौली, नौतनवा, भगवानपुर और ठूठीबारी कस्बों में पड़ताल की। नेपाल जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए।

इस दौरान स्थानीय पुलिस की मदद ली गई। श्रद्धा दुबे के नेपाल के रास्ते दुबई भागने की आशंका को देखते हुए भी सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। टीम ने कस्बों और आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग देखी और श्रद्धा दुबे की गतिविधियों तथा आवागमन से जुड़े सुराग जुटाने का प्रयास किया।