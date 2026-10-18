शिवा शर्मा हत्याकांड: बैग के जरिए श्रद्धा दुबे के पहचान की कोशिश, बुर्का पहन भारत में दाखिल होने की आशंका

संवाद सूत्र (सोनौली) महराजगंज। लखनऊ के रेस्तरां संचालक शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपित 25 हजार रुपये की इनामी श्रद्धा दुबे की तलाश में जांच एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। उसके नेपाल के भैरहवा स्थित एक होटल में ठहरने और भगवानपुर सीमा के रास्ते भारत में दाखिल होने की आशंका है।

बताया जा रहा है कि वह बुर्का पहनकर निकली थी और उसके हाथ में एक बैग था। इसी सूचना के आधार पर लखनऊ और महराजगंज की क्राइम ब्रांच व एसओजी टीमों ने सीमावर्ती बाजार में सीसीटीवी फुटेज खंगाले। टीमों ने दुकानदारों को श्रद्धा की तस्वीर और बैग से जुड़ी जानकारी दिखाकर पूछताछ की।

जांचकर्ताओं का मानना है कि बुर्के में चेहरा ढका होने के कारण उसकी पहचान मुश्किल हो सकती है, इसलिए बैग को भी पहचान का अहम आधार बनाया गया है। बाजार के सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध महिला की आवाजाही तलाशने के साथ सीमा की ओर आने-जाने वाले रास्तों पर भी नजर रखी गई।