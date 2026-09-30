जागरण विमर्श: पंकज चौधरी बोले योगी ने खत्म किया माफियाराज, महराजगंज के विकास पर मंथन

डा. राकेश राय, महराजगंज। सुबह से शाम तक खचाखच भरा सभागार, मंच पर विकास की बड़ी तस्वीर और सामने जिले की उम्मीदों से जुड़े सवाल। कभी सड़क, रेल, निवेश और रोजगार की बात हुई तो कभी पर्यटन, उद्योग, वनटांगिया और भारत-नेपाल संबंधों के जरिए महराजगंज की संभावनाओं को टटोला गया। सवाल अलग-अलग थे, लेकिन तलाश एक ही- विकसित उत्तर प्रदेश के साथ विकसित महराजगंज की राह क्या होगी? दैनिक जागरण के ‘जागरण विमर्श’ ने मंगलवार को होटल लेग्रैंड में इसी सवाल को संवाद का केंद्र बनाया और विशेषज्ञों के जरिये जवाब भी खोजा।

‘विकसित उत्तर प्रदेश विकसित महराजगंज’ थीम पर आयोजित विमर्श के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद की मौजूदगी ने चर्चा को व्यापक फलक दिया। मुख्य अतिथि पंकज चौधरी ने प्रदेश के विकास की तस्वीर रखते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य विकसित उत्तर प्रदेश के बिना पूरा नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक ट्रिलियन डालर आर्थिकी के लिए काम कर रहे हैं। योगी ने उत्तर प्रदेश में माफियाराज खत्म कर दिया, कानून-व्यवस्था विकास के लिए जरूरी है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, विमानन और अन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार को उन्होंने अर्थव्यवस्था की रफ्तार से जोड़ा। स्टार्टअप से लेकर अंतरिक्ष तक युवाओं के बढ़ते अवसरों और एंजल टैक्स समाप्त होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने बदलते आर्थिक वातावरण की तस्वीर भी सामने रखी।

विशिष्ट अतिथि संजय निषाद ने भी अपने संबोधन में बदले उत्तर प्रदेश का चमकता चेहरा दिखाया। विमर्श का क्रम जब आगे बढ़ा तो अलग-अलग सत्र ने महराजगंज की किसी नई संभावना को सामने रखा तो किसी मौजूदा चुनौती की ओर ध्यान खींचा। पर्यटन सत्र में जिले की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को अवसर में बदलने पर जोर रहा।

उद्योग से जुड़े विमर्श ने स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल और युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता सुझाया। भारत-नेपाल संबंधों पर चर्चा ने सीमा को केवल भौगोलिक विभाजन नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संपर्क के विस्तार के अवसर के रूप में देखने का दृष्टिकोण दिया। वनटांगिया विमर्श में विकास की मुख्यधारा से जुड़े क्षेत्रों की उपलब्धियों और आगे की जरूरतों पर बात हुई।