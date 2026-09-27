महराजगंज के जंगल में आंधी-पानी से पेड़ गिरने से दंपती की मौत, बेटी घायल

संवाद सूत्र (पनियरा) महराजगंज। जंगल में बकरी खोजने गए पति-पत्नी की शनिवार की शाम आंधी-पानी के कारण साखू का पेड़ गिरने से मृत्यु हो गई। जबकि साथ गई पुत्री भी घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन की चीख-पुकार मच गई। एक साथ दो की मृत्यु से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।

पनियरा थाना क्षेत्र के वनटांगिया ग्राम पंचायत चंदन चाफी के बंगाली कोठी टोला निवासी 50 वर्षीय गौरीशंकर पासवान मजदूरी कर स्वजन का जीविकोपार्जन करते थे। शनिवार की दोपहर में तीन बजे उनकी बेटी अंजीलिका अपनी बकरियों को लेकर बांकी रेंज के दौलतपुर जंगल में चराने गई थी। कुछ देर बाद तेज वर्षा और आंधी के कारण वह डर कर ‌घर भाग आयी।