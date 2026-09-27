महराजगंज में बारिश से भरभराकर गिरा कच्चा मकान, महिला की मौत
महराजगंज में तीन दिनों की लगातार बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह गया, जिससे घर में सो रही 59 ...और पढ़ें
HighLights
महराजगंज में तीन दिन की बारिश से कच्चा मकान गिरा।
मकान ढहने से 59 वर्षीय महिला कुसुमी देवी की मौत।
पुलिस ने शव निकालकर जांच शुरू की, पति सुरक्षित।
संवाद सूत्र (कोल्हुई ) महराजगंज। लगातार तीन दिनों से हो रही वर्षा के चलते शनिवार की रात एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। मकान में सो रही 59 वर्षीया महिला की दबने से मृत्यु हो गई। जबकि उसका पति बाल बाल बच गया। पुलिस ग्रामीणों के सहयोग शव को बाहर निकलवा कर जांच में जुट गई है।
कोल्हुई थाना क्षेत्र के लोटन रोड पर स्थित जिगिनिहां गांव के खलगा टोले पर कच्चे मकान में कुसुमी देवी शनिवार की रात सोई हुई थी। लगातर हो रही वर्षा के चलते कच्चा मकान भरभराकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि उसका पति संतराम घर के बगल में पन्नी तानकर सोया था। वह बाल -बाल बच गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई।
पुलिस व राजस्व टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से दबे शव को निकाला गया। थानाध्यक्ष कोल्हुई आलोक कुमार सिंह ने बताया महिला के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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