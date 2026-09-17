त्रिशूली के कहर के बाद सेना का प्रहार, धंसी सड़क को दोतरफा करने के लिए नेपाल में डायनामाइट से कट रहे पहाड़

संवाद सूत्र, सोनौली। बाढ़ के कारण धंसकर एकतरफा आवागमन तक सीमित नागढुंगा-शीतलबाजार सड़कखंड को दोतरफा संचालन में लाने के लिए नेपाली सेना की तकनीकी सहायता से मरम्मत कार्य तेज कर दिया गया है।

सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से में नीचे त्रिशूली नदी की तरफ से दीवार खड़ी कर सड़क बनाना तत्काल संभव नहीं होने के कारण पहाड़ की तरफ की कड़ी चट्टान काटकर सड़क को चौड़ा करने का विकल्प अपनाया गया है।

भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के प्रवक्ता विशिष्ट अधिकारी ने बताया कि 26 अगस्त को आई दूसरी भीषण बाढ़ से सड़कखंड का एक हिस्सा धंस गया था। इससे सड़क एकतरफा होकर रह गई। बाढ़ का पानी सड़क संरचना के भीतर तक पहुंचने से नुकसान गंभीर हुआ है, जिससे मरम्मत कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।