दिल्ली की अदालत में पेशी के चलते जार्डन ब्राउन पर आरोप तय नहीं, 28 सितंबर को अगली सुनवाई

जागरण संवाददाता, महराजगंज। सोनौली सीमा पर अवैध रूप से नेपाल जाने के प्रयास में पकड़े गए ब्रिटेन निवासी जार्डन जोसेफ पीटर फिट्जपैट्रिक उर्फ जार्डन ब्राउन उर्फ लोगन मिलर की मंगलवार को होने वाली पेशी में आरोप तय नहीं हो सका। जार्डन को दिल्ली की अदालत में विचाराधीन एक अन्य मामले में पेश होने के लिए तलब किया गया है। इस कारण महराजगंज के मामले में उसकी पेशी नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

जार्डन के विरुद्ध सोनौली पुलिस ने 11 जुलाई को सीमा के समीप अवैध रूप से नेपाल जाने का प्रयास करते हुए कार्रवाई की थी। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में भागने का प्रयास करने और उपद्रव मचाने के बाद प्रशासनिक आधार पर उसे 29 जुलाई को गोरखपुर जिला कारागार स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मामले में पत्रावली पर आरोप तय होना है।

इससे पहले सात सितंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण आरोप तय नहीं हो सका था। उस समय प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह की अदालत में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जार्डन की पेशी हुई थी, और अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि तय की गई थी। मंगलवार को निर्धारित तिथि पर दिल्ली में अन्य मामले की सुनवाई के लिए तलब होने के कारण जार्डन यहां पेश नहीं हो सका और सुनवाई आगे बढ़ गई।