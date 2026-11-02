ट्रैफिक अलर्ट: नेपाल के पृथ्वी राजमार्ग पर 11 से 2 बजे तक पहियों पर ब्रेक, निर्माण कार्य के चलते रोका गया यातायात

संवाद सूत्र (सोनौली) महराजगंज। सोनौली सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर नेपाल के पृथ्वी राजमार्ग पर सोमवार को मलेखु–मुग्लिङ सड़कखंड तीन घंटे तक बंद रहेगा। मझिमटार में आकाशे पुल (ओवरहेड ब्रिज) के यात्रियों के आवागमन वाले हिस्से में गर्डर रखने के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक वाहनों का संचालन पूरी तरह रोक दिया जाएगा।

ऐसे में सोनौली सीमा के रास्ते नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों को भी गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में रुकना पड़ सकता है। नागढुंगा–मुग्लिङ सड़क परियोजना के पश्चिमी खंड के सूचना अधिकारी सचेन्द्र मिश्र ने बताया कि मझिमटार में निर्माणाधीन आकाशे पुल पर गर्डर रखने का कार्य किया जाना है।