भारत-नेपाल बॉर्डर पर शराब तस्करी का भंडाफोड़, 648 बोतल शराब बरामद

जागरण संवाददाता, महराजगंज। भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी की 66वीं वाहिनी और नौतनवा थाना की संयुक्त टीम ने शराब तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 648 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

अंतरराष्ट्रीय सीमा स्तंभ 527 के पास आराजी सरकार उर्फ बैरिहवा पुल के निकट टीम ने घेराबंदी कर शराब जब्त की। तस्करी में इस्तेमाल कार, 1,470 रुपये भारतीय मुद्रा और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।

गिरफ्तार लोगों और बरामद सामान को आगे की कार्रवाई के लिए नौतनवा पुलिस को सौंप दिया गया। 66वीं वाहिनी एसएसबी की सीमा चौकी हरदीडाली के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ठाकुर को रविवार सुबह करीब 5:30 बजे सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार से शराब की बड़ी खेप नेपाल ले जाने वाले हैं।

उन्होंने सीमा चौकी सुंडी और नौतनवा पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद संयुक्त टीम ने संदिग्ध मार्ग पर नाकाबंदी की। नौतनवा की ओर से आई कार को रुकने का संकेत देने पर चालक ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की। जवानों और पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर कार रोक ली। तलाशी में नौ बैग से 648 बोतल अंग्रेजी शराब मिली।