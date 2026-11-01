लखीमपुर खीरी: लोकायुक्त जांच में गोशालाओं में गंभीर अनियमितताएं, वीडीओ की वेतन बढ़ोतरी पर रोक

संवादसूत्र, लखीमपुर। गोआश्रय स्थलों के संचालन में बरती गई अनियमितताओं पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बसंतापुर गोआश्रय स्थल में वित्तीय गड़बड़ी और फर्जी बिलों से जुड़ी शिकायत की जांच में आरोप सही पाए गए। लोकायुक्त के निर्देश पर हुई जांच के बाद ग्राम विकास अधिकारी धीरेन्द्र कुमार की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। वहीं, बस्तौली गोआश्रय स्थल में व्यवस्थाएं खराब मिलने पर संबंधित सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बसंतापुर गोआश्रय स्थल में वित्तीय अनियमितता और फर्जी बिलों के जरिए भुगतान किए जाने की शिकायत लोकायुक्त से की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकायुक्त ने जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला विकास अधिकारी गजेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रकरण की पड़ताल की।