संवादसूत्र, सोनौली। भारतीय हाट बाजार से खुदरा किराना सामान लेकर नेपाल जा रहे एक पिकअप वाहन को नेपाल सशस्त्र पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिया। रविवार को रुपंदेही जिले के ठुटीपिपल सीमावर्ती क्षेत्र में की गई कार्रवाई में वाहन सहित बरामद सामान की कुल कीमत 14 लाख 50 हजार नेपाली रुपये आंकी गई है।

नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल की 27वीं गण रुपंदेही के अंतर्गत तैनात मोबाइल गश्ती टीम ने ओमसतिया गांवपालिका-1 स्थित ठुटीपिपल क्षेत्र में जांच के दौरान भारत से नेपाल की ओर जा रहे पिकअप वाहन को रोका। तलाशी लेने पर वाहन में खुदरा किराना सामग्री समेत अन्य सामान लदा मिला।