जागरण संवाददाता, महराजगंज। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत 26 नवंबर को फरेंदा स्थित परमेश्वर सिंह पीजी कालेज परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।

जिला सेवायोजन कार्यालय महराजगंज और परमेश्वर सिंह पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेले में 20 से अधिक कंपनियां युवाओं को रोजगार का अवसर देंगी। इसके माध्यम से 2000 से अधिक रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।