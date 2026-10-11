नेपाल में पहाड़ टूटकर गिरने से बाधित हुआ नदी का प्रवाह, रिसाव बढ़ा तो आ गई बाढ़

संवाद सूत्र, भैरहवा (नेपाल)। गोरखा जिले के चुमनुब्री गांवपालिका-6 स्थित चुम्के खोला में शनिवार की रात सूखा पहाड़ टूटकर बूढ़ीगंडकी में गिर गया। इस वजह से नदी का प्रवाह बाधित हो गया। नदी में एकत्र पानी का दबाव जैसे-जैसे बढ़ा रिसाव तेज होता गया। सुबह करीब 4:30 बजे दबाव ज्यादा होने पर पहाड़ का बड़ा टूटकर बिखर गया और पानी के साथ गाद-मलबा नीचे की ओर बहकर आने लगा।

आवाज सुनकर लोग जागे लेकिन अंधेरे की वजह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। गांव पालिका प्रशासन के अनुसार भूस्खलन का मलबा करीब 150 मीटर तक फैला है। पहाड़ से मलबा गिरने के चलते नदी का प्रवाह रुकने और खुलने का सिलसिला जारी है। नदी में बड़े-बड़े पत्थर बहते दिख रहे हैं।