नेपाल में भारी वर्षा का कहर: काठमांडू को जोड़ने वाले राजमार्ग बंद, जनजीवन प्रभावित

संवाद सूत्र, भैरहवा, नेपाल। लगातार हो रही वर्षा के कारण नेपाल में काठमांडू को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर यातायात संचालन रोक दिया गया है। पृथ्वी राजमार्ग और नारायणगढ़–मुग्लिन सड़क खंड पर कई स्थानों पर भूस्खलन होने तथा नए स्थानों पर पहाड़ से मलबा गिरने का क्रम जारी है। ऐसे में सड़क को तत्काल खोलना जोखिमपूर्ण माना जा रहा है।

शुक्रवार को भी स्थिति सामान्य नहीं होने पर प्रशासन ने यातायात रोक जारी रखी। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर क्षेत्र में हाल ही में बनाए गए नए ट्रैक के नदी की ओर लगाया गया गेबियन नीचे धंस गया है। नागढुंगा–मुग्लिन सड़क योजना (पश्चिम खंड) की प्रमुख सजना अधिकारी के अनुसार नए ट्रैक के ऊपरी हिस्से में भूस्खलन हुआ है और मलबा धीरे-धीरे गिर रहा है। मुख्य सड़क को फिलहाल बड़ी क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन लगातार वर्षा से स्थिति बिगड़ने की आशंका है। तकनीकी टीम सड़क की निगरानी कर रही है।