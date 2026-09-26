नेपाल में भारी वर्षा का कहर: काठमांडू को जोड़ने वाले राजमार्ग बंद, जनजीवन प्रभावित
लगातार भारी वर्षा के कारण नेपाल में काठमांडू को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर भूस्खलन और मलबा गिरने से यातायात ...और पढ़ें
HighLights
लगातार वर्षा से नेपाल के प्रमुख राजमार्गों पर यातायात ठप।
पृथ्वी और नारायणगढ़-मुग्लिन पर भूस्खलन, मलबा गिरने से मार्ग अवरुद्ध।
सुरक्षा हेतु काठमांडू में लंबी दूरी की बसें रोकी गईं।
संवाद सूत्र, भैरहवा, नेपाल। लगातार हो रही वर्षा के कारण नेपाल में काठमांडू को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर यातायात संचालन रोक दिया गया है। पृथ्वी राजमार्ग और नारायणगढ़–मुग्लिन सड़क खंड पर कई स्थानों पर भूस्खलन होने तथा नए स्थानों पर पहाड़ से मलबा गिरने का क्रम जारी है। ऐसे में सड़क को तत्काल खोलना जोखिमपूर्ण माना जा रहा है।
शुक्रवार को भी स्थिति सामान्य नहीं होने पर प्रशासन ने यातायात रोक जारी रखी। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर क्षेत्र में हाल ही में बनाए गए नए ट्रैक के नदी की ओर लगाया गया गेबियन नीचे धंस गया है।
नागढुंगा–मुग्लिन सड़क योजना (पश्चिम खंड) की प्रमुख सजना अधिकारी के अनुसार नए ट्रैक के ऊपरी हिस्से में भूस्खलन हुआ है और मलबा धीरे-धीरे गिर रहा है। मुख्य सड़क को फिलहाल बड़ी क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन लगातार वर्षा से स्थिति बिगड़ने की आशंका है। तकनीकी टीम सड़क की निगरानी कर रही है।
काठमांडू में ही रोकी गईं लंबी दूरी की बसें
काठमांडू ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता एसपी नरेशराज सुवेदी के अनुसार पृथ्वी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग और कांतीलोक मार्ग समेत कई सड़कों पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित है। सुरक्षा को देखते हुए बाहर जाने वाली लंबी दूरी की सार्वजनिक बसों को काठमांडू में ही रोक दिया गया है। न्यू बसपार्क गोङ्गबु में गुरुवार शाम से बसों का संचालन रोक दिया गया।
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काठमांडू में लगातार वर्षा से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे के कारिडोर में जोखिम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस माइकिंग कर लोगों से वाहन नहीं खड़ा करने की अपील कर रही है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने 24 से 28 सितंबर तक विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताई है।
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