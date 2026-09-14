नेपाल में बाढ़ से थमी पर्यटन रफ्तार, सोनौली से भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट

जागरण संवाददाता, महराजगंज। नेपाल में बाढ़ के कारण आई त्रासदी के बाद सोनौली सीमा से नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है।

पहले सोनौली से प्रतिदिन 60 से अधिक पर्यटक वाहन नेपाल जाते थे, जबकि बसों को मिलाकर यह संख्या 85 से 90 तक पहुंचती थी। अब यह संख्या घटकर महज 10 से 12 पर्यटक वाहनों तक रह गई है। बसों को मिलाकर भी केवल करीब 20 वाहन ही नेपाल जा रहे हैं। अधिकांश भारतीय पर्यटक लुंबिनी, बुटवल और भैरहवा तक ही सीमित रह गए हैं।

मार्गों की स्थिति ने बढ़ाई परेशानी नेपाल में बाढ़ के बाद काठमांडू और पोखरा जाने वाले मार्गों की स्थिति ने पर्यटकों की परेशानी बढ़ा दी है। सोनौली से काठमांडू की दूरी सामान्य मार्ग से करीब 280 किलोमीटर है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में काठमांडू जाने के लिए हेटौंडा होकर करीब 400 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है। इससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। वहीं, पोखरा जाने वाला मार्ग भी पर्यटकों के लिए जोखिम भरा बना हुआ है।