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नेपाल बाढ़: 105 भारतीयों सहित 384 पर्यटक लापता, गोसाईकुंड-कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं से संपर्क कटा

By Santosh Singh Edited By: Shivam Yadav
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:31 PM (IST)

नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद 105 भारतीयों सहित कुल 384 पर्यटक संपर्कविहीन हो गए हैं।

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HighLights

  1. भोटेकोशी बाढ़ में 384 पर्यटक संपर्कविहीन, 105 भारतीय शामिल।

  2. गोसाईकुंड, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे पर्यटक।

  3. सड़कें, पुल क्षतिग्रस्त; बचाव कार्य में चुनौती बनी।

जागरण संवाददाता, भैरहवा (नेपाल)। रसुवा के भोटेकोशी नदी में बुधवार सुबह आई भीषण बाढ़ के बाद 105 भारतीय नागरिकों समेत कुल 384 पर्यटक संपर्कविहीन हो गए हैं।

नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली पर्यटक शामिल हैं। सभी पर्यटक विभिन्न ट्रैवल कंपनियों के माध्यम से गोसाईकुंड और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। बाढ़ के बाद सड़क और संचार व्यवस्था प्रभावित होने से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।

नेपाल पर्यटन बोर्ड के निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हिक्मतसिंह ऐर ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद पर्यटकों की स्थिति का पता लगाने के लिए पर्यटन पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा निकायों को सक्रिय कर दिया गया है। प्रभावित इलाकों में खोज और संपर्क स्थापित करने का अभियान चलाया जा रहा है।

पर्यटन बोर्ड के अनुसार, संपर्कविहीन पर्यटकों में सम्राट टूर्स एंड ट्रैवल के माध्यम से यात्रा पर गए 71 पर्यटक शामिल हैं, जिनमें 59 भारतीय हैं। इसी तरह लिफ होलिडे के माध्यम से गए 55 पर्यटकों में 46 भारतीय नागरिक शामिल हैं।

इसके अलावा काठमांडू होलिडे टूर्स एंड ट्रैवल के माध्यम से 17, कैलाश जर्नी के माध्यम से 31, एक्सप्लोर वेकेशन के माध्यम से सात और ट्रेकर सोसाइटी के माध्यम से 92 पर्यटक यात्रा पर गए थे।

नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक रिचा टूर्स एंड ट्रैवल के माध्यम से 12, फिस्टेल टूर्स एंड ट्रैवल के माध्यम से 27, हिमालयन ग्लेशियर के माध्यम से 52 तथा अल्पाइन इको ट्रेक के माध्यम से 20 पर्यटक प्रभावित क्षेत्र की यात्रा पर गए थे। बाढ़ के बाद इन पर्यटकों की स्थिति को लेकर लगातार जानकारी जुटाई जा रही है।

इधर, बाढ़ ने टिमुरे और स्याफ्रुबेँसी क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। नदी किनारे स्थित बस्तियों के साथ पुलिस चौकी और भन्सार कार्यालय को भी नुकसान पहुंचा है। रसुवागढ़ी सीमा नाका को जोड़ने वाली सड़क और पुल क्षतिग्रस्त होने से राहत और बचाव कार्य में भी चुनौती बढ़ गई है।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों और उनके स्वजन से किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन नंबर 1144 तथा पर्यटन पुलिस के मोबाइल नंबर 9851289445 पर संपर्क करने की अपील की है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटकों का पता लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं।

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