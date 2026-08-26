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नेपाल बाढ़ में 17 की मौत, पीएम मोदी ने बालेन शाह से की बात; उफान पर गंडक नदी

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Wed, 26 Aug 2026 05:42 PM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से हुए जान-माल के नुकसान पर दुख जताया और अपने समकक्ष बालेन शाह से फोन पर बात की।

पीएम मोदी ने बालेन शाह से की बात।

पीएम मोदी ने बालेन शाह से की बात।

HighLights

  1. पीएम मोदी ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर दुख व्यक्त किया।

  2. भारत ने नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश की।

  3. बचाव और राहत कार्यों में मिलकर काम करने का आश्वासन दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष बालेन शाह से फोन पर बात की और बाढ़ से हुए जाम-माल के नुकसान पर दुख जताया। भारत के लोग इस मुश्किल समय में नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं।

भारत नेपाल को हर मुमकिन मानवीय मदद देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत के कामों पर मिलकर काम कर रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ में हुई मौतों पर दुख जताया और बचाव व राहत कार्यों के लिए भारत की ओर से मदद की पेशकश की। नेपाल में बाढ़ से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। 

मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल के साथ- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, 'प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख जताया। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं।'

नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही

नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार, रसुवा और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन के बाद कुल 384 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनमें 291 विदेशी पर्यटक और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। इन लापता विदेशी नागरिकों में 105 भारतीय शामिल हैं। 

भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल में आई अचानक बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं।

  • +977 985 131 6807
  • +977 970 910 7500

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