नेपाल के नवलपरासी में हादसा: नाले में पलटी यात्रियों से भरी बस, 6 की मौत 10 घायल

संवाद सूत्र, भैरहवा (नेपाल)। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिले में शनिवार को यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे नाले में पलट गई। बिनयी त्रिवेणी गांवपालिका-2 स्थित एस मोड़ के पास पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर हुए हादसे में छह यात्रियों की मृत्यु हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। बस में चालक समेत कुल 18 लोग सवार थे। दो यात्रियों के सकुशल होने की जानकारी मिली है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

चालक के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार बस नेपालगंज से काठमांडू जा रही थी। एस मोड़ के पास चालक के नियंत्रण खोने से बस सड़क से नीचे नाले में पलट गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रहरी निरीक्षक (इंस्पेक्टर) थमन सिंह राना के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजा।

हादसे में जाजरकोट जिले के भेरी नगरपालिका-3 निवासी 50 वर्षीय निर्जुङ खत्री की पहचान हुई है। पांच अन्य मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस ने शवों की पहचान कराने के साथ दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।