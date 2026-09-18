महराजगंज में गोली मारकर युवक की हत्या, तीन आरोपी हिरासत में, तमंचा बरामद

जागरण संवाददाता, महराजगंज। मामूली विवाद में युवक की गरुवार की देर रात गोली मार हत्या कर दी गई। स्वजन इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत समरधीरा में गुरुवार देर रात सनसनीखेज वारदात हुई। मधुकरपुर महादेव निवासी 20 वर्षीय युवक की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने सीएचसी बनकटी पहुंचाया, जहां से उसे मेडिकल कालेज गोरखपुर अस्पताल रेफर कर दिया। देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त असलहा बरामद करते हुए तीन आरोपितों को हिरासत में लिया है।

मृतक की पहचान जीशान पुत्र यूसुफ उर्फ बंगाली निवासी मधुकरपुर महादेव के रूप में हुई है। स्वजन के अनुसार जीशान किसी काम से देर रात समरधीरा चौराहे पर गया था। उसी दौरान दो आरोपितों से उसका विवाद हो गया। स्वजन के मुताबिक आरोपितों ने उसके कनपटी पर सटाकर गोली मार दी, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा।

गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना स्वजन और पुलिस को दी। आनन-फानन में घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी पहुंचाया। हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई।