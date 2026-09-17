पनियरा-परतावल राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क धंसी, बड़े वाहनों का रास्ता बदला

संवाद सूत्र (पनियरा) महराजगंज। पनियरा-परतावल राष्ट्रीय राजमार्ग -328 के टेमर नाला पुल से ठीक पहले बीती रात सड़क अचानक धंस जाने से बड़ा होल बन गया। पुल के एप्रोच पर सड़क धंसने से मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है।

एनएच-328 परतावल से पनियरा होते हुए कैंपियरगंज तक जाती है। यह मार्ग गोरखपुर, बस्ती और नेपाल सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवागमन का सुगम माध्यम है। वहीं, कैंपियरगंज से परतावल होते हुए यह मार्ग कुशीनगर को जोड़ता है। मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में पुल के एप्रोच पर सड़क धंसने से राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है।

बीती रात डेढ़ बजे सड़क धंसने की सूचना मिलने पर पनियरा पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए बैरिकेडिंग करा दी। सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को भी मौके पर तैनात किया गया है। फिलहाल छोटे वाहनों और दोपहिया वाहनों को ही सावधानी से निकाला जा रहा है। वहीं, ट्रक और अन्य भारी वाहनों को मौके पर रोक दिया गया है।