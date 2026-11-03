महराजगंज में खेलते-खेलते नहर में गिरा मासूम, डूबने से हुई मौत

संवाद सूत्र (भिटौली) महराजगंज। घर के सामने खेल रहे डेढ़ वर्षीय मासूम के लिए कुछ पल की अनदेखी जिंदगी पर भारी पड़ गई। खेलते-खेलते वह पास से गुजर रही नहर में जा गिरा और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। स्वजन उसे बचाने की कोशिश में तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद से मां प्रमिला सहित परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

घटना भिटौली थाना क्षेत्र के विशुनपुर खुर्द गांव की है। गांव निवासी पन्नेलाल मौर्य का डेढ़ वर्षीय इकलौता बेटा दिव्यांश सोमवार शाम करीब चार बजे घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान खेलते-खेलते वह घर के सामने से गुजर रही नहर में गिर गया। नहर में पानी कम होने के बावजूद वह किनारे ही डूब गया।

कुछ देर बाद स्वजन को इसकी जानकारी हुई तो आनन-फानन में उसे नहर से बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इकलौते बेटे की मृत्यु से परिवार में मातम पसरा है।