महराजगंज के ई-मेडिकेयर बिजनेस मॉडल को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान, जीते दो लाख रुपये

जागरण संवाददाता, महराजगंज। महामाया आईटीआई पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों ने उद्यमिता के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर जिले का गौरव बढ़ाया है। अविष्कार फाउंडेशन की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय उद्यमिता प्रतियोगिता में संस्थान की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर सोमवार को जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कैंप कार्यालय में विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।

डीएम ने विद्यार्थियों से उनके ई-मेडिकेयर बिजनेस मॉडल की जानकारी ली और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह उपलब्धि अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। ई-मेडिकेयर मॉडल को धरातल पर उतारने में जिला प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।