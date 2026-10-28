महराजगंज में गणित की परीक्षा देकर लौटे छात्र का फंदे से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र (पनियरा) महराजगंज। कक्षा 11 का एक छात्र उदितपुर बघौना गांव में मंगलवार की शाम अपने कमरे में फंदे से लटका मिला। वह गणित की परीक्षा देकर घर लौटा था। स्वजन उसे आनन-फानन में नीचे उतारकर जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्वजन में चीख-पुकार मच गई।

पनियरा थाना क्षेत्र के उदितपुर बघौना निवासी लक्ष्मण गुप्ता रोजी-रोटी के सिलसिले में मुंबई में काम करते हैं। गांव में उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। मंगलवार को मिथिलेश गणित की परीक्षा देकर स्कूल से घर लौटा था। उस समय उसकी मां प्रमिला देवी पशुशाला में भैंस की देखभाल कर रही थीं। उन्होंने मिथिलेश को खाना खाने के बाद पशुशाला में आने के लिए कहा था। लेकिन जब मिथिलेश पशुशाला नहीं पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि वह दोस्तों के साथ कहीं चला गया होगा।

काफी देर होने पर करीब पांच बजे जब मिथिलेश नहीं आया तो स्वजन को चिंता हुई। इसके बाद उसे तलाशते हुए स्वजन कमरे तक पहुंचे। दरवाजा धक्का देने पर खुल गया। अंदर मिथिलेश को फंदे से लटका देखकर स्वजन के होश उड़ गए।