महाराजगंज में लाखों की लागत से बना खेल मैदान बना मवेशियों का चारागाह, उपेक्षा के शिकार युवा खिलाड़ी

संवाद सूत्र, परसामलिक। ग्रामीण युवाओं की खेल प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से नौतनवा ब्लाक के कोहरगड्डी गांव में कुछ वर्ष पहले लाखों रुपये की लागत से खेल मैदान बनाया गया था। निर्माण के बाद युवाओं को उम्मीद थी कि उन्हें अभ्यास के लिए बेहतर जगह मिलेगी, लेकिन देखभाल के अभाव में यह मैदान बदहाल हो गया है।

ग्रामीणों के मुताबिक, मैदान की सफाई नहीं होने से वहां सुबह से शाम तक मवेशियों का आना-जाना लगा रहता है। घास-फूस और झाड़ियों के कारण रनिंग ट्रैक उपयोग के लायक नहीं रहा। मैदान की देखभाल के लिए कोई केयरटेकर भी नहीं है। रंग-रोगन न होने से चाहरदीवारी बदरंग हो गई है और अंदर लगे सजावटी पौधे भी एक-एक कर सूख गए हैं।

ऐसे में युवा यहां खेलने नहीं आते। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लाक और जिला स्तरीय अधिकारी भी मैदान की बदहाली देखने नहीं पहुंचते। शाम ढलने के बाद कुछ बाहरी लोगों का यहां आना-जाना शुरू हो जाता है, जिससे गांव के लोगों में नाराजगी है।