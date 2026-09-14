महराजगंज में विधायक निधि कार्य में अधिकारियों के नाम पर कमीशन लेने का आरोप, वरिष्ठ सहायक निलंबित

जागरण संवाददाता, महराजगंज। विकास भवन स्थित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) में तैनात वरिष्ठ सहायक अर्जुन कुमार गौतम के खिलाफ अधिकारियों के नाम पर कथित रूप से कमीशन मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित वरिष्ठ सहायक को निलंबित कर दिया गया है।

विधायक निधि से संबंधित कार्य में कमीशन मांगने का एक वीडियो प्रसारित होने के बाद यह मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया। परियोजना निदेशक रामदरस चौधरी की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह है पूरा मामला तहरीर के अनुसार, सात सितंबर को विकास भवन महराजगंज में अर्जुन कुमार गौतम से संबंधित लेन-देन का वीडियो सामने आया था, जिसमें विधायक निधि से जुड़े कार्य के संबंध में कमीशन की मांग की गई थी। इस वीडियो के प्रसारण से जनमानस में भ्रम और आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिससे शासन और प्रशासन की छवि प्रभावित हो रही थी।

परियोजना निदेशक ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तहरीर दी और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विधिक कार्रवाई का अनुरोध किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अर्जुन कुमार गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।