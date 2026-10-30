महराजगंज में रिश्तेदार बनकर घर पहुंचा भाई का दामाद, खाते से उड़ाए 2.50 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, महराजगंज। रिश्ते में महिला के भाई का दामाद, जो खुद को दूर का रिश्तेदार बताकर उसके घर पहुंचा। युवक बातचीत के दौरान महिला काे भावनात्मक रूप से उलझा लिया। इसके बाद उसका मोबाइल लेकर चुपके से उसमें लगा सिम निकाल लिया। महिला को इसकी भनक तक नहीं लगी।

कुछ दिनों बाद जब बैंक खाते से ढाई लाख रुपये निकलने की जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले में साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने बिहार के नरकटियागंज स्थित अरेरिया निवासी बादल कुमार सोनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

निचलौल थाना क्षेत्र के शीतलापुर खेसरहा निवासी सावित्री वर्मा का सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की निचलौल शाखा में खाता है। खाते में दो लाख 50 हजार 174 रुपये जमा थे। उनके भाई मदन सिंदुरिया थाना क्षेत्र के जगदौर टोला शिकारगढ़ के निवासी हैं। मदन के दामाद बादल कुमार सोनी किसी काम से रिश्ते का हवाला देकर सावित्री के घर पहुंचे थे। परिचित और रिश्तेदार होने के कारण घर में उनके आने-जाने पर किसी तरह का संदेह नहीं हुआ।